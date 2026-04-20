زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب اليابان وتحذير من تسونامي يرتفع لـ 3 أمتار

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أصدرت السلطات اليابانية، يوم الاثنين، تحذيرات عاجلة من وقوع موجات مد عاتية “تسونامي” بعدما ضرب زلزال قوي بلغت قوته المبدئية 7.4 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.
وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن ارتفاع الموجات قد يصل إلى 3 أمتار في محافظة “إيواتيه” وأجزاء من جزيرة “هوكايدو”، مما استدعى نداءات فورية للسكان بإخلاء المناطق الساحلية والتوجه نحو المرتفعات.

تقديرات دولية وعمق الزلزال
من جانبه، أكد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC) وقوع الهزة الأرضية، مقدرا قوتها بـ 7.3 درجات على مقياس ريختر.
وأوضح المركز أن الزلزال ضرب قبالة الساحل الشرقي لجزيرة “هونشو”، وهي كبرى جزر اليابان، مشيرا إلى أن مركز الزلزال كان على عمق ضحل نسبيا يبلغ 13 كيلومترا، وهو ما يزيد من خطورة تأثير الهزات الارتدادية ونشوط أمواج البحر.

الاستنفار في المناطق الشمالية
شملت بلاغات التحذير مناطق واسعة تعرضت لاهتزازات قوية، حيث تم تعليق حركة بعض القطارات وإيقاف العمليات في مرافق حيوية كإجراء احترازي.
وتعمل أجهزة الدفاع المدني حاليا على تقييم الأضرار المادية في المدن الساحلية، فيما لم ترد تقارير نهائية عن وقوع ضحايا بشرية حتى اللحظة.
تأتي هذه الهزة لتعيد للأذهان مخاطر الزلازل العنيفة التي تضرب “حزام النار” في المحيط الهادئ، وسط أهبة استعداد قصوى لدى السكان الذين تدربوا طويلا على التعامل مع مثل هذه الكوارث الطبيعية


