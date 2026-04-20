رئيس الوزراء يستقبل الرئيس الفنلندي

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، في دار رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، الرئيس الفنلندي الدكتور ألكسندر ستوب، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتوسيع آفاق التعاون بينهما، خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتعليم والتكنولوجيا.
وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الأردن على تطوير علاقاته مع فنلندا ثنائيا وفي إطار الاتحاد الأوروبي، لافتا الى أن مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي، الذي سيعقد في الأردن خلال الربع الأخير من العام الحالي، يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول الاتحاد الأوروبي.
بدوره، أعرب الرئيس الفنلندي عن تقديره لدور الأردن في المنطقة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الأردن لديه مجالات كبيرة للتعاون تتطلع فنلندا لتطويرها واستثمارها.
كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، والسفير الأردني غير المقيم لدى فنلندا فايز خوري وسفيرة فنلندا غير المقيمة في الأردن آني ميسكانين


