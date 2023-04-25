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التربية: اسئلة التوجيهي اختيار من متعدد باستثناء ثلاثة مباحث

25 أبريل 2023
التربية: اسئلة التوجيهي اختيار من متعدد باستثناء ثلاثة مباحث

وطنا اليوم:قال مدير الامتحانات في وزارة التربية الدكتور محمد كنانة، إنه لا تغيير على طبيعة ونمط امتحان الثانوية العامة (التوجيهي).
وأضاف كنانة، أن الأسئلة ستكون اختيار من متعدد باستثناء ثلاثة مباحث سيكون جزء منها أسئلة مقالية وهي اللغة العربية “مشترك” واللغة الإنجليزية “مشترك” والرياضيات.
وأشار إلى أن الوزارة ستوفر آلات حاسبة للطلبة منذ اليوم الأول للامتحانات، وفق ما جاء عبر إذاعة الأمن العام


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