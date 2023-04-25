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أردوغان يسلم قائد فريق البحث والانقاذ الدولي الاردني وسام التضحية العظمى

25 أبريل 2023
أردوغان يسلم قائد فريق البحث والانقاذ الدولي الاردني وسام التضحية العظمى

وطنا اليوم:سلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، قائد فريق البحث والانقاذ الدولي الاردني المقدم أنس العبادي وسام التضحية العظمى رفيع المستوى من الدرجة الخاصة.
جاء ذلك خلال حفل توزيع “وسام الدولة للتضحية” في المجمع الرئاسي التركي في العاصمة التركية أنقرة.
ويأتي الوسام تقديراً لجهود فريق البحث والانقاذ الدولي الأردني التابع لمديرية الأمن العام – الدفاع المدني، ودوره في تقديم المساعدة، وإغاثة متضرري الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا في شباط الماضي


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