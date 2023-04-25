وزير السياحة يتفقد موقع رجم الملفوف الأثري ويهنئ موظفي الآثار بحلول عيد الفطر

وطنا اليوم:واطلع الوزير القيسي خلال الزيارة التي رافقه بها أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، ومدير عام دائرة الآثار العامة الأستاذ الدكتور فادي بلعاوي، ومستشار الوزير هشام العبادي، على أعمال الصيانة والتأهيل بموقع رجم الملفوف الأثري، مشيداً بالأعمال المنجزة بالموقع.

ودعا الوزير القيسي إلى العمل والتعاون والتنسيق الدائم بين الوزارة والدائرة، لتحقيق الأهداف والغايات والتطلعات المنشودة، الى جانب بذل الجهود كافة لتعزيز قدرات القطاع الأثري والسياحي.

على صعيد متصل، هنأ الوزير القيسي خلال زيارته دائرة الآثار العامة، موظفي الدائرة بمناسبة عيد الفطر السعيد، حيث كان بإستقباله مدير الدائرة الأستاذ الدكتور فادي بلعاوي.

وقدم الوزير القيسي، الشكر على الجهود الجبارة التي بذلت في المواقع الأثرية والسياحية من فريق الدائرة خلال شهر رمضان المبارك وأيام العيد.