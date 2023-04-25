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16:01
بعد سلسلة من الإفلاسات .. إنهيار فيرست ريبابليك بنك الأمريكي
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عاجل – تعيين محي الدين توق رئيساً للمجلس الاعلى للمناهج خلفاً لعزمي محافظة
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خبير يرجح تخفيض الديزل وارتفاع البنزين في الأردن
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الدفاع المدني يخمد حريق ضخم بمحال تجارية في ماركا
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حبس 3 أشخاص لمدة 5 سنوات بعد ثبوت غسلهم ربع مليون دينار
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عاجل – تعيين محي الدين توق رئيساً للمجلس الاعلى للمناهج خلفاً لعزمي محافظة
منذ ساعة واحدة
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24 ساعة
16:01
بعد سلسلة من الإفلاسات .. إنهيار فيرست ريبابليك بنك الأمريكي
15:38
الأردن في المرتبة قبل الأخيرة عالميا في مؤشر مدركات المناخ
15:24
ارتفاع نسبة الحوادث السيبرانية في الأردن
15:17
منظمة الصحة تحذر من خطر بيولوجي كبير في السودان
14:52
هل اتخذ نتنياهو قرار اغتيال نصر الله والسنوار؟
14:42
خبير يرجح تخفيض الديزل وارتفاع البنزين في الأردن
14:35
توق رئيساً للمجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج
14:11
الدفاع المدني يخمد حريق ضخم بمحال تجارية في ماركا
14:08
حبس 3 أشخاص لمدة 5 سنوات بعد ثبوت غسلهم ربع مليون دينار
14:03
السفير الأردني في تل أبيب يقابل النائب عماد العدوان
14:00
طائرتان جديدتان لإجلاء أردنيين من السودان اليوم
13:51
مهيدات: إغلاق 19 منشأة غذائية مخالفة خلال عطلة العيد
وفيات
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منوعات
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اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
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شؤون برلمانية
شخصية و حوار
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من نحن