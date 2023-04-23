الصين: معدل استخدام القدرات الصناعية 74.3%

أظهرت بيانات رسمية أن معدل استخدام القدرات الصناعية في الصين بلغ 74.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2023، بانخفاض 1.5 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام السابق.

وانخفض الرقم بنسبة 1.4 نقطة مئوية عن الربع الأسبق، وفقا لما نقلته وكالة شينخوا الصينية عن الهيئة الوطنية للإحصاء.

ومن بين القطاعات الرئيسية الثلاثة، بلغ معدل استخدام قطاع التعدين 75.2 بالمئة في الربع الأول، بانخفاض قدره 1.8 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ معدل استخدام القدرات لقطاع الصناعات التحويلية 74.5 بالمئة، فيما بلغ المعدل لقطاع إنتاج وتوريد الكهرباء والتدفئة والغاز والمياه 71.9 بالمئة.