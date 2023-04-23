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فرنسا تبدأ عملية أجلاء سريع لمواطنيها من السودان

23 أبريل 2023
فرنسا تبدأ عملية أجلاء سريع لمواطنيها من السودان

وطنا اليوم/ بدأت فرنسا عملية إجلاء سريع لمواطنيها ولطاقمها الدبلوماسي من السودان، حيث دخلت المعارك العنيفة أسبوعها الثاني، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأحد.
ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أن العملية ستشمل أيضا مواطنين أوروبيين وآخرين من “دول شريكة حليفة”، دون أن تقدم تفاصيل إضافية، وفق ما نقلته قناة فرانس 24.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، إن كلا من قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع “قدمت ضمانات أمنية” تسمح بإجراء هذه العملية.
ويقيم نحو 250 مواطنا فرنسيا في السودان.


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