السبت.. أول أيام عيد الفطر المبارك في هذه الدول

وطنا اليوم:تبدأ دول عربية وإسلامية اليوم السبت، أول أيام عيد الفطر السعيد، بعد عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال الخميس الماضي.

وأعلنت كل من المغرب وليبيا وسلطنة عمان، أن اليوم السبت، هو أول أيام عيد الفطر.

كما أعلنت (باكستان /سلطنة بروناي/ سنغافورة/ ماليزيا/ سيرلانكا/ إندونيسيا/ الهند/أستراليا/ تايلند/ اليابان/ كوريا الجنوبية/ الفلبين)، أن أمس الجمعة اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه فإن اليوم السبت، هو أول أيام عيد الفطر.

وأعلن مكتب علي السيستاني -المرجع الشيعي الأعلى في العراق- أن الجمعة هو اليوم الأخير لشهر رمضان، وأن غدًا السبت أول أيام عيد الفطر المبارك عند أهل الشيعة في العراق.

وأعلنت إيران رسميا أن الجمعة هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن غدا السبت هو أول أيام عيد الفطر

وقالت دار الإفتاء في العاصمة الليبية طرابلس والمرتبطة بحكومة الوحدة الوطنية إنه لم تثبت رؤية الهلال ما يعني أن على الناس مواصلة الصيام، الجمعة، وأن أول أيام العيد سيكون السبت، وذلك بالمخالفة لما قالت به دار الإفتاء في شرق ليبيا والمتحالفة مع البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرًا له إنه تم رصد الهلال الليلة الماضية الأمر الذي يعني أن العيد بدأ، الجمعة.