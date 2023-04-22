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أنباء عن تعرض سجن كوبر الذي يحتجز فيه الرئيس السوداني السابق عمر البشير لهجوم

22 أبريل 2023
أنباء عن تعرض سجن كوبر الذي يحتجز فيه الرئيس السوداني السابق عمر البشير لهجوم

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