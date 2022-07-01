نبيل رضوان سليمان عكروش في ذمة الله

أَنَا هُوَ الْقِيَامَةُ وَالْحَيَاةُ. مَنْ آمَنَ بِي وَلَوْ مَاتَ فَسَيَحْيَا”

وطنا اليوم:بقلوب مملوءة بالأيمان على رجاء القيامة والحياة الأبدية

عشائر العكارشة و الطعامنة و آل عرنكي و آل ناصر وآل عساف وأقاربهم وأنسبائهم في الأردن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المرحوم

نبيل رضوان سليمان عكروش ( ابو لؤي )

زوج الفاضله انعام الياس جريسات ووالد كل من لؤي وزوجته رنا مرجي و وليث وزوجتة تمارا غطاس و غيث وزوجتة ديما سماوي ولميس زوجة روبرت شحادة

وشقيق كل من ذوقان ورياض وسمير وهند وسميرة والمرحومين بشير وهايل ونصرة وهيا

الذي انتقل الى الأمجاد السماوية صباح يوم الجمعة الموافق 2022/7/1 عن عمر يناهز 80 عام

وسوف سيشيع جثمانه الطاهر الى مثواه الاخير في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت الموافق2 /7 /2022 من كنيسة المقبرة في الفحيص .

وسيقام قداس وجناز الثالث والتاسع والأربعين عن راحة نفس طيب الذكر يوم الاثنين الموافق 4 /7 /2022 الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة قلب مريم الطاهر – لاتين الفحيص – البلد

تقبل التعازي للرجال و النساء في بيت الفحيص بعد الدفن مباشرة من الساعة الرابعة وحتى الساعة التاسعة مساء ايام السبت والأحد والاثنين

“الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا”

برقياً آل عكروش

لؤي عكروش

0799270024

ليث عكروش

0772338844

غيث عكروش

0796838980