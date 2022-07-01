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%37 نسبة أشغال فنادق العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع

منذ 3 دقائق
%37 نسبة أشغال فنادق العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:قال مفوض السياحة والبيئة في سلطة إقليم العقبة الدكتور نضال المجالي، إن نسبة اشغال فنادق العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي تبلغ 37%.
وأوضح المجالي، أن نسبة اشغال فنادق 5 نجوم في العقبة تبلغ 48%، وتبلغ نسبة اشغال فنادق 4 نجوم 38%، و29% نسبة اشغال فنادق 3 نجوم، فيما تبلغ نسبة اشغال فنادق النجمتين 38%، و32% نسبة اشغال فنادق النجمة الواحدة


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