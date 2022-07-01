لكل متورط بالمخدرات.. دعوة هامة من المكافحة

وطنا اليوم – دعا الرائد من إدارة مكافحة المخدرات الأردنية نبيل الرواشدة، اليوم الجمعة، كل شاب أو شخص متورط بالمخدرات التوجه لمركز علاج الإدمان، والذي بدوره يوفر خدمة علاج إدمان المخدرات.



وأوضح الرواشدة أنه وبحسب نص قانون المخدرات الأردني، إذا تقدم المدمن بطلب العلاج من تلقاء نفسه أو عن طريق ذويه، فإنه يعفى من العقوبة ولا يحال إلى المدعي العام والمحكمة، بالإضافة إلى أنه لا يخضع للتحقيق.



وأكد انهم يعملون على مدار الساعة لمكافحة آفة المخدرات وبالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية.



وأشار الرواشدة إلى ان مشكلة المخدرات في الأردن مسيطر عليها.



وبين أن هناك أثر جسدي ومظاهر سلوكية يظهر على متعاطي المخدرات، مشيرا إلى أن الأثر الجسدي يظهر متأخرا في حال تعاطي المواد المخدرة، فيما يمكن ملاحظة المظهر السلوكي على متعاطي المخدرات من تغير مفاجئ في سلوكياته ومظهره الخارجي.



وأضاف الرواشدة أن حالة الانطوائية والعزلة أولى العلامات التي تظهر على متعاطي المواد المخدرة، وتتفاقم مستقبلا إلى قضائه جل وقته مع أصدقائه والغياب المتكرر عن البيت.



وأوضح أن الفئة العمرية من 17 إلى 25 عاما هي الفئة الأكثر تورطا في قضايا المخدرات في الأردن، وأن الذكور المضبوطين بهذه القضايا أكثر بكير من الإناث.