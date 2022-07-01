إلغاء حصرية استيراد أسطوانات الغاز المنزلية الممنوحة لشركة مصفاة البترول

وطنا اليوم:ألغت الحكومة حصرية استيراد أسطوانات الغاز المنزلية الممنوحة لشركة مصفاة البترول الأردنية، وذلك بصدور التعليمات المعدلة لتعليمات الاستيراد لسنة 2022 في الجريدة الرسمية.

كما ألغت الحكومة شرط إيداع كفالة بنكية بقيمة 10 آلاف دينار أردني عند إصدار بطاقة المستورد لأول مرة، والمرفقة بنموذج طلب خدمة بطاقة المستورد.