الزرقاء: ثلاثيني يوجه “طعنات قاتلة” لزوجته

وطنا اليوم _ أكد مصدر أمني في مديرية شرطة الزرقاء، مساء الخميس أن رجلا يبلغ من العمر 30 عاما، أقدم على طعن زوجته عدة طعنات في انحاء متفرفة من جسدها.



وأضاف المصدر أنه تم نقل الزوجة، إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.



في ذات السياق، كشف مصدر طبي في مستشفى الزرقاء الحكومي، عن أن الحالة الصحية لهذه الزوجة التي يبلغ عمرها 26 عاما، أن حالتها خطرة، وقد تم ادخالها إلى العناية الحثيثة، لما تعرضت له من طعنات “قاتلة”.



وبحسب مصادر أمنية في محافظة الزرقاء، فقد باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة.



في ذات السياق، اقدم شخص في محافظة جرش أيضا، اليوم الخميس، على طعن شقيقته وزوجها، حيث وصفت حال شقيقته بالحرجة.