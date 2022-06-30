الكوفحي يدعوا المواطنين للمشاركة في حملات النظافة العامة التي ستطلقها البلدية الاسبوع القادم

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وتأكيدا على شراكة البلدية مع المواطنين؛ دعا رئيس بلديه اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، المواطنين للمشاركة في حملات النظافة العامة التي ستطلقها الاسبوع القادم

في مناطقها.

وقال الكوفحي ان بلدية اربد الكبرى تدعو أصحاب الجرافات والقلابات و البكبات الراغبين بالتطوع في الحملة التواصل مع البلدية في مناطقها المختلفة وتسجيل أسمائهم:



راجين من الجميع المساهمة في تنظيف وتجميل مناطقهم وأحيائهم، كما وتدعو من يرغب بالتبرع بالمواد العينية إلى التواصل مع البلدية للمساهمة بهذه الحملة.



وبين الكوفه انه سيتم الإعلان عن ارقام جهات الاتصال من أعضاء المجلس البلدي و مدراء المناطق والأقسام المعنية لاحقا.