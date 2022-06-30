آمال بالافراج عن مئات الموقوفين خلال الاسبوع المقبل

وطنا اليوم:انهالت طلبات موقوفين في السجون لاستبدال عقوبتهم من السجن الى العقوبات البديلة والافراج المشروط عنهم ، بعد نفاذ القانون الجديد المادة (٢٥ المكرر) ابتداء من يوم الجمعة الماضي شريطة ان تكون التهمة جنحة وغير مكررة وترتكب لأول مرة.

وتأتي هذه الطلبات إثر تعديل القانون الجديد للعقوبات والتي نصت المادة ( ٢٥ مكرر)، وللمحكمة في قضايا الجنح، وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية باستثناء حالات التكرار، أن تقضي عقوبة مجتمعية، حتى وإن اكتسب القرار الدرجة القطعية، سواء كان موقوفا أو غير موقوف باستبدالها بعقوبة مجتمعية.

وفتح التعديل الجديد الامل في الافراج عن مئات الموقوفين خلال الاسبوع المقبل.

وشهد اليوم الخميس قصر العدل الافراج عن ثلاثة موقوفين ومنهم غير مكررين حيث حصل احد المحكومين على افراج بعد قضاءه ٧ شهور في السجن حيث بين القاضي عصمت الرحامنة ان هذا المحكوم قد انطبقت عليه شرط القانون الجديد .

فيما افرج القاضيان شرف ابو لطيفة والقاضي عدي فريحات عن اثنين من الموقوفين نال كل منهما ٤٠ والاخر ٥٠ ساعة عمل في المراكز الصحية القريبة من سكنهما .

وتوقع احد القضاة ان تنهال على كافة محاكم المملكة طلبات استبدال احكام السجن في قضايا الجنح الغير مكررة قبل قدوم عيد الاضحى المبارك