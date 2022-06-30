الغذاء والدواء تنفي إدخال بزر يحتوي على سموم فطرية

وطنا اليوم _ نفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، السماح بإدخال شحنة كبيرة من مادة بزر عباد الشمس كميتها 10 حاويات وبوزن 220 طنا، تحتوي على سموم فطرية.



وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات صحيفة اليوم الخميس، إن إجراءات المؤسسة الرقابية الأصولية التي تم اتخاذها بهذا الخصوص وبالوثائق شملت حجز كامل محتويات البيان الجمركي (بزر عباد الشمس)، ولا زالت الكمية محجوزة حتى تاريخه بسبب عدم موافقة المؤسسة على إعادة الفحص وذلك بناء على نتيجة التقرير المخبري بتاريخ 10/2/2021 الصادر عن مختبرات بن حيان / سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث بلغ قيم المجموع الكلي للافلاتوكسنات والافلاتوكسين (B1) 5.91ميكروغرام/ kg لكل منها.



وأضافت المؤسسة أنه وبتاريخ 8/3/2021 تم إصدار نموذج إعادة تصدير لمحتويات البيان (بزر عباد الشمس) إلى بلد المنشا.



وبتاريخ 20/4/2021 صدر قرار لجنة دراسة الاعتراضات والقاضي برد الاعتراض، وبتاريخ 28/7/2021 صدر أيصا قرار للجنة برد الاعتراض، وبتاريخ 19/8/2021 تم إصدار نموذج إعادة تصدير لمحتويات البيان إلى بلد المنشأ، وفق رد المؤسسة.



وتؤكد المؤسسة متابعتها المستمرة لكافة إرساليات المواد الغذائية المستوردة وعمليات التتبع والتحري الحثيثة من خلال فرقها الرقابية في المراكز الجمركية.