متسول يعتدي على فرق المكافحة بالسلاح الابيض

وطنا اليوم:تعرض موظفي إحدى فرق مكافحة التسول الى الاعتداء عليهم من قبل أحد المتسولين البالغين بالسلاح الابيض (السكاكين ) اثناء محاولة الفرقة ضبطه، هو ومن معه من المتسولين البالغين أثناء تأديتهم لواجبهم بضبط المتسولين بالقرب من احدى الاشارات الضوئية في منطقة دير غبار.

ولدى محاولة ضبط احدهم عمل المتسولون الاخرون على رشق الحجارة تجاه الموظفين ومحاولة الاعتداء عليهم وشتمهم، ومن ثم لاذوا بالفرار.

وعاد احد المتسولين الاتصال بفرق مكافحة التسول عبر الخط الساخن يهدد الموظفين ويشتمهم بالفاظ نابية تمس الكرامة وتخدش الحياء والتهديد بالقتل.

وعملت الوزراة على تقديم بلاغ رسمي لدى المدعي العام بالحادثة والتهديد بالقتل حفاظا على سلامة وأمن موظفي فرق مكافحة التسول.

وتهيب الوزارة بالمواطنين التوقف عن تقديم اي اموال للمتسولين والذين يحصلون عليها دون وجه حق من خلال ادعاء المرض او الحاجة ، ومساندة جهود الوزارة و وشركائها من الأمن العام وامانة عمان والبلديات من اجل الحد من هذه الظاهرة التي تضر بالمجتمع وتسيء الى صورته وتحرم الاسر العفيفة من المساعدة.