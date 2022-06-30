بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

إعادة جميع المتضررين من قضايا الجلوة في الكرك إلى منازلهم

منذ دقيقتين
إعادة جميع المتضررين من قضايا الجلوة في الكرك إلى منازلهم

وطنا اليوم:أكد محافظ الكرك محمد الفايز أنه وبناء على توجيهات وزير الداخلية مازن الفراية تم اعادة جميع المتضررين من قضايا الجلوة في المحافظة إلى منازلهم، تطبيقا لبنود وثيقة ضبط الجلوة العشائرية.
وقال الفايز، إنه تم إعادة 547 شخصا إلى اماكن سكنهم، باستثناء بعض الاشخاص الذين يرغبون بالبقاء في الاماكن التي تم اجلائهم اليها سابقا بناء على رغبتهم الشخصية.
وشدد على أن العمل التشاركي خلال الفترة الماضية ومنذ اطلاق وثيقة ضبط الجلوة، مع الاجهزة الامنية ووجهاء العشائر والشيوخ في المحافظة ساهم بحل القضايا كافة.
وأشاد الفايز، بجهود الاجهزة الامنية لتعزيز السلم المجتمعي في المحافظة وتعاون المواطنين لتطبيق الوثيقة في الكرك، مشيدا بتسامح وتعاون وكرم اهل المجني عليه في قضايا الجلوة وجهود شيوخ العشائر والوجهاء في الكرك والذي يعكس القيم والعادات الأردنية الحميدة القائمة على التسامح والكرم


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

14:49

المياه : ضبط اعتداءات كبيرة على ناقل مياه الزارة – ماعين

14:38

كريشان : الكهرباء تستهلك ربع موازنة البلديات في الأردن

14:29

دورة حول الاتجاهات الإيجابية لمواقع التواصل الاجتماعي

14:27

حادثة الدوار السابع .. هل كان يحفر ببئراً أم منجماً للبحث عن الذهب

14:22

تمديد العمل بتحديد الحد الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة

14:08

39 إشاعة في حزيران مصدر غالبيتها التواصل الاجتماعي

14:04

مجموعة “Humanize” تفوز بجائزة أفضل وكالة لإدارة مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى الشرق الأوسط لعام 2022.

14:04

وزارة البيئة ترعى فعالية اختيار مشاريع ريادية خضراء بالشراكة مع SwitchMed و Med Wave

14:01

الإسراء تشارك في احتفال مديرية الأمن العام باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

13:10

صورة أمام أحد صرافات البنوك تستفز مشاعر الاردنيين

12:56

كاميرا وطنا اليوم تستطلع أراء طلبة الثانوية العامة بامتحان التربية الاسلامية

12:45

السجن 3 سنوات لثلاثة أشخاص تاجروا بمطاعيم كورونا وباعوها

12:39

ارتياح بين طلبة “التوجيهي” حيال امتحان الثقافة الاسلامية

12:27

التربية : امتحان التوجيهي يجري بنزاهة عالية والأسئلة تراعي الفروق الفردية

12:09

الأردنيون على موعد اليوم مع رفع أسعار المحروقات

12:05

الكنيست يحل نفسه ويحدد موعد الانتخابات القادمة

11:50

أوروبا تستعد لشتاء قارس بسبب الغاز الروسي..وبريطانيا تتأهب لانقطاع الكهرباء

11:40

مناقشات مشاريع تخرج لطلبة قسم هندسة العمارة في ” الإسراء “

11:28

“المرأة” : سياسياً و حزبياً

11:12

القوات المسلحة تنعى الشهيد عدي الخرابشة

11:11

ليت غايتهم مصلحة العقبة

11:10

التربية: بدء تصحيح التوجيهي ثالث أيام الامتحانات

11:03

القبض على شخصين سلبا أحد محال الصرافة في عمّان

11:02

الزراعة: نعمل على إنشاء 10 آلاف بئر لتجميع المياه

11:01

صور و فيديو …إرادة” في لقاء مع أهالي ديرعلّا

10:48

الموافقة على إعفاء المجمعات التجارية الجديد من الرسوم

10:41

الإمارات.. محمد بن زايد يصدر قرارا بشأن “أبناء المواطنات”

10:35

هل أنهت ال 53 ثانية التي ظهرت فيها آمال ماهر قلق محبيها عليها

10:25

الانسان اغلى ما نملك ، ارواح الاردنيين اغلى من ملايين الاستثمارات

10:07

وفيات الخميس 30-6-2022

10:03

بوتين يهدد الناتو ويرد على جونسون: لو كنت امرأة لما فعلتها

09:56

إصابة قائد لواء السامرة في جيش الاحتلال بإطلاق نار في نابلس

09:51

البيئة: أثر محدود جداً على الحياة البحرية بالعقبة جراء تسرب الغاز

09:46

فتح باب استقبال طلبات التوظيف من أوائل الأفواج الجامعية

09:43

وزير الخارجية: الأردن سيبقى قوةً من أجل السلام وصوتاً للاعتدال

09:40

المستثمرين تحمّل الأمانة و«الأراضي» تراجع قطاع الإنشاءات

09:32

الرئيسي الأوكراني يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

09:27

الأردنية : حرمان 15 طالبا من حضور حفل التخريج

09:17

ابوعاقولة يطالب بتمديد امر الدفاع رقم ( 55 )

09:16

الضمان: الخميس أخر يوم للاستفادة من برنامج بادر

09:15

حادثة العقبة .. الجريمة والعقاب!!

09:12

النابلسي : أنا من أصغر الأشخاص الذين تسلموا حقيبة وزارة الشباب

09:10

وزير العمل: لا عودة لبرنامج خدمة وطن

09:05

على من نسند المستقبل؟

06:16

العطلة من الجمعة إلى الثلاثاء

06:04

محاولة إعادة رسم صورة “الوليد بن يزيد” كما ظهرت في احد القصور التاريخية في #الاردن

05:50

لو أصبحتُ .. رئيساً للوزراء .. لو !؟

05:38

عاجل | بوتين: القوات الروسية تحقق أهدافها ضمن العملية الخاصة في أوكرانيا

وفيات

القوات المسلحة تنعى الشهيد عدي الخرابشةوفيات الخميس 30-6-2022وفيات الأربعاء 29-6-2022وفيات الثلاثاء 28-6-2022وفيات الاثنين 27-6-2022