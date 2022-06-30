إعادة جميع المتضررين من قضايا الجلوة في الكرك إلى منازلهم

وطنا اليوم:أكد محافظ الكرك محمد الفايز أنه وبناء على توجيهات وزير الداخلية مازن الفراية تم اعادة جميع المتضررين من قضايا الجلوة في المحافظة إلى منازلهم، تطبيقا لبنود وثيقة ضبط الجلوة العشائرية.

وقال الفايز، إنه تم إعادة 547 شخصا إلى اماكن سكنهم، باستثناء بعض الاشخاص الذين يرغبون بالبقاء في الاماكن التي تم اجلائهم اليها سابقا بناء على رغبتهم الشخصية.

وشدد على أن العمل التشاركي خلال الفترة الماضية ومنذ اطلاق وثيقة ضبط الجلوة، مع الاجهزة الامنية ووجهاء العشائر والشيوخ في المحافظة ساهم بحل القضايا كافة.

وأشاد الفايز، بجهود الاجهزة الامنية لتعزيز السلم المجتمعي في المحافظة وتعاون المواطنين لتطبيق الوثيقة في الكرك، مشيدا بتسامح وتعاون وكرم اهل المجني عليه في قضايا الجلوة وجهود شيوخ العشائر والوجهاء في الكرك والذي يعكس القيم والعادات الأردنية الحميدة القائمة على التسامح والكرم