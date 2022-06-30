حادثة الدوار السابع .. هل كان يحفر ببئراً أم منجماً للبحث عن الذهب

وطنا اليوم:علق وزير الصحة الاسبق الدكتور سعد الخرابشة على حادثة سقوط شخصين داخل حفرة بعمق 30 متراً والتي ادت لاستشهادالرقيب عدي محمد الخرابشة اثناء عملية الانقاذ.

وكتب الخرابشة على التويتر:

ما حاجة منزل في الدوار السابع أن يكون لديه حفرة عمقها ٣٠ متراً اودت بحياة ٣ أشخاص.

هل كان يحفر بئر ارتوازي أم منجماً للبحث عن معادن؟!!

وعلم من مصادر مطلعة إن الحفرة التي سقط فيها 3 أشخاص في منطقة الدوار السابع غربي العاصمة عمّان ترتبط بمحاولة فاشلة للبحث عن الذهب داخل المنزل.

المصادر أكدت إن الشخصين كانا يحفران داخل مطبخ المنزل للبحث عن الذهب، لكنهما سقطا داخل الحفرة التي بلغ عمقها ٣٠ متر وتوفيا .

ونعت مديرية الامن العام مساء أمس، استشهاد الرقيب عدي محمد الخرابشة، والذي انتقل الى رحمة الله، أثناء القيام بواجبه في عملية إنقاذ نفذتها كوادر الدفاع المدني، لإخراج الشخصين من داخل الحفرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن فرق الإنقاذ في مديرية دفاع مدني غرب عمان، يساندها فريق الإنقاذ الدولي الأردني، استجابت مساء الاربعاء لبلاغ، وردها عن حادث سقوط لشخصين داخل الحفرة التي يزيد عمقها عن 30 متراً، في أحد المنازل في محيط منطقة الدوار السابع، مبيناً أن فرق الانقاذ تمكنت من إخراج الشخصين اللذان تبين أنهما كانا قد فارقا الحياة .

وقالت مديرية الأمن العام في بيان : ننعى الشهيد الرقيب الخرابشة الذي مضى على طريق الحق والواجب في قافلة من شهداء الوطن الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لتدعوا الله العلي القدير، أن يتغمده بفسيح جناته، مع الشهداء والصديقين، وأن يلهم اهله وزملائه، جميل الصبر وحسن العزاء . “إنا لله وإنا إليه راجعون”