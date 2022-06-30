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وزارة البيئة ترعى فعالية اختيار مشاريع ريادية خضراء بالشراكة مع SwitchMed و Med Wave

منذ ثانيتين
وزارة البيئة ترعى فعالية اختيار مشاريع ريادية خضراء بالشراكة مع SwitchMed و Med Wave

IMG 20220630 WA0202 - وطنا نيوز

وطنا اليوم – مندوبا عن معالي وزير البيئة معاوية الردايدة رعى أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة فعالية احتضان ١٨ مشروعا رياديا أخضر ضمن برنامج ريادة الأعمال الخضراء في الأردن المطور من قبل مبادرة حوض الأبيض المتوسط SwitchMed و Med Wave بالشراكة مع مركز تطوير الأعمال وبتمويل من الاتحاد الأوروبي من مختلف محافظات المملكة لاحتضانها على مدار 6 أشهر بهدف توجيهها وإرشادها وتقديم المساعدة الفنية والقانونية والتسويقية والمالية.

حيث تمثل هذه الأعمال الخضراء ال 18 المختارة 22 رائد أعمال، من بينهم 12 سيدة ريادية، تم اختيارهم من أكثر من 40 مشروعاً بعد أن طورها المشاركون وعملوا على تصميم خطط الأعمال الخاصة بهم خلال المرحلة الأولى، ومن ثم خضوعها للتقييم من قبل لجنة التحكيم وفقًا لمعايير تشمل عرض القيمة والتأثيرات البيئية والاجتماعية والأرباح الاقتصادية والجدوى ومهارات الفريق المهنية والشخصية.
فيما ستشكل الخطوة الحالية من الاحتضان تهيئة رواد الأعمال والمشاريع الخضراء الجاهز للاستثمار على مجموعة المستثمرين من خلال فعالية ستنظمها الشبكة الوطنية الخضراء التي يتم تأسيسها كهدف من اهداف البرنامج و التي تسعى الى إيجاد بيئة تشاركية بين جميع أصحاب العلاقة في المجال الاقتصادي الأخضر.
وقال أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد خشاشنة: “فخورون جدا بلقاء هذه المجموعة من الشباب أصحاب الأفكار الريادية الخضراء والذين يمكننا من خلالهم تحقيق الأهداف التنموية البيئية التي نطمح لها من خلال السياسات البيئية التي نحاول طرحها على المستوى الوطني، منها سياسة حماية البيئة، سياسة التغير المناخي وتعميق العمل بالاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر لخلق بيئة صحية وآمنة”.
وقال غالب حجازي المدير العام لمركز تطوير الأعمال: “إن الاقتصاد الأخضر هو الاقتصاد الصديق للبيئة الذي يوفر الطاقة من المصادر الطبيعية المتجدّدة والتي من شأنها تقليل نسبة الكربون والانبعاثات الضارة، حيث تكمن أهميته في الحفاظ على التوازن البيئي وتوفير نمط حياة مستدام، فيما يساهم دمج الاقتصاد الأخضر بعالم ريادة الأعمال ودعم الشباب وتمكينهم إلى خلق مشاريع مستدامه صديقة للبيئه وتعزيز التشغيل الذاتي وخلق فرص العمل والمساهمة في التنميه الاقتصاديه”.
فيما قد شملت المشاريع المحتضنة على أفكار إعادة التدوير والزراعة المائية وإدارة النفايات و السياحة البيئية وعرض المشاركون مشاريعهم المختلفة وناقشوا مدى مساهمة برنامج ريادة الاعمال الخضراء في بلورة وصقل أفكارهم الريادية الصديقة للبيئة و العمل على تحويلها الى مشاريع قابلة للاستثمار وجاذبة له ، كما أضاف عطوفة الدكتور الخشاشنة عن كامل استعداد وزارة البيئة في دعم المشاريع وتقديم الخدمات المختلفة بالتشارك مع مركز تطوير الاعمال.

هذا وقد جاء برنامج ريادة الأعمال الخضراء لتحفيز الشباب الأردني وفتح مجالات جديدة أمامهم لإقامة مشاريع ريادية خضراء مستدامة تعتمد الأسس العلمية الممنهجة لتقديم خدمات أو سلع خضراء تسهم في الحفاظ على البيئة وتساعد في التنمية الاقتصادية وفق المعايير والأسس المتبعة الدولية والوطنية، وتسهم في توليد مصادر دخل مختلفة وبذات الوقت تساعد على زيادة التشغيل والتشغيل الذاتي.


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