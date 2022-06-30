الأردنيون على موعد اليوم مع رفع أسعار المحروقات

وطنا اليوم:ينتظر الأردنيون اعلان لجنة تسعير المشتقات النفطية، عن أسعار المحروقات لشهر تموز المقبل، وسط توقعات بوصول سعر الصفيحة الواحدة ” التنكة” إلى أرقام قياسية لم تشهدها المملكة سابقاً، نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام عالميا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة في وقتٍ سابق، أن الحكومة ستعمل على “رفع أسعار البنزين بشقيه بداية كل شهر بمقدار 35 فلسا للتر، في ظل اترفاع الأسعار عالمياً.

وتفرض الحكومة ضريبة مقطوعة على كل لتر للبنزين اوكتان 90 بمقدار 37 قرشا، فيما تفرض على بنزين اوكتان 95 مقدار 57.5 قرشا / لتر، والكاز ضريبة مقطوعة على كل لتر 16.5 قرشا.