القبض على شخصين سلبا أحد محال الصرافة في عمّان

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، إنَّ فريقاً تحقيقياً خاصا من إدارة البحث الجنائي ومديرية شرطة جنوب عمان تولى التحقيق في قضية السلب التي وقعت على فرع احد محال الصرافة امس .

وكان شخصان مجهولان دخلا مساء اول امس الى فرع احد محال الصرافة في منطقة طريق المطار ، وقاما بإشهار سلاح ناري على العاملين وسلب مبلغ 3 الاف دينار والفرار من المكان بواسطة مركبة تحمل لوحة ارقام مزورة كانت بحوزتهما دون وقوع إصابات تذكر.

وأكَّد الناطق الإعلامي أن فريق التحقيق وبزمن قياسي تمكن من خلال التحقيقات وجمع المعلومات والأدلة من تحديد هوية المشتبه بهما في ارتكاب الجريمة، إذ جرى التعميم والبحث عنهما والقي القبض على احدهما وضُبطت بحوزته المركبة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وتابع ان المشتبه به الثاني توارى عن الانظار حيث تم فجر اليوم تحديد مكان وجوده ومداهمته والقاء القبض عليه عند محاولته الفرار، وضُبط بحوزته جزء من المبلغ المسروق .

وبالتحقيق معهما اعترفا بالتخطيط لارتكاب الجريمة وانهما استخدما سلاحاً بلاستيكياً وقاما بالتخلص منه وسيتم إحالتهما لمحكمة امن الدولة