الاستفادة من بطاقة التأمين الصحي للمصابين العسكريين

وطنا اليوم _ أعلن رئيس شعبة التأمين الصحي العسكري العقيد عاصم خريسات عن تفاصيل الاستفادة من بطاقة التأمين الصحي الخاصة بالمصابين العسكريين، والتي تؤهلهم للعلاج في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.



وأوضح العقيد خريسات أن البطاقة تتيح للمصاب العسكري أن يتعالج في أي مستشفى أو مركز صحي حكومي دون تقييد مكان السكن أو الحاجة إلى وجود مستشفى عسكري ضمن مكان سكنه كما كان معمول به سابقاً، وذلك لتوفير الوقت والجهد عليه.



وأكد أن البطاقة تشمل جميع المعالجات والإجراءات التشخيصية والجراحية المتاحة داخل المستشفى أو المركز الصحي الحكومي، مبينا أنها لا تحمّل المصابين العسكريين أي تكاليف مادية على العلاج، “ولن يدفعوا أيضا قيمة الوصفة العلاجية”.



وفي حديثه اليوم الأربعاء، بين أن المستفيد من البطاقة هو المتقاعد العسكري الحاصل على نسبة عجز إصابي فقط، مؤكدا أنها لا تشمل أي من أفراد أسرته.



ونوه بأنه على أي مصاب عسكري متقاعد ولديه بطاقة تأمين صحي سارية المفعول، إحضار البطاقة وقرار التقاعد وصورة شخصية إلى الشعبة الرئيسية ومحطاتها ضمن المحافظات، لاستبدال البطاقة مجاناً وذلك اعتباراً من مطلع تموز المقبل.



“أما بطاقات التأمين الصحي منتهية الصلاحية فسيتم تجديدها حسب الأصول”، وفق العقيد خريسات.



وأشار إلى البدء ببرمجة النظام لدى الشعبة، وسيتم طباعة كلمة “مصاب عسكري” أسفل صورة حامل البطاقة