وزير الزراعة يبحث عن سبل زيادة صادرات المملكة من الخضار والفواكه

وطنا اليوم _ بحث وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء، مع رئيس وأعضاء نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه، سبل زيادة صادرات المملكة من الخضار والفواكه والتغلب على المعوقات ومتابعتها مع المؤسسات المختلفة.

وبين الحنيفات، خلال لقاء بمقر النقابة، أن صادرات الخضار والفواكه سجلت خلال الأسبوع الحالي ارتفاعات متتالية، فبلغ حجمها اليومي 2073 طنا لـ3 أيام، وهو أعلى رقم خلال العام الحالي، مشيرا إلى أنه رغم أن الوقت الحالي هو بداية تصدير الخضار والفواكه، فإن حجمها وصل إلى الآن 160 طنا من بداية العام الحالي.

وأكد الحنيفات أهمية الشراكة مع القطاع الخاص واتخاذ إجراءات جديدة، إضافة إلى ما تم اتخاذه سابقا لضمان ارتفاع الصادرات، داعيا إلى إزالة جميع المعيقات وتقديم التسهيلات الممكنة للصادرات الزراعية بما يحافظ على جودة المنتج المحلي في الأسواق الخارجية وسمعته.

ووجه الوزير المصدرين إلى بناء شراكات حقيقية مع الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، وتطوير سبل الاستثمار في جميع اللوجستيات المرتبطة بالصادرات كالنقل والمختبرات، إضافة إلى دور الإرشاد الزراعي الذي سينطلق بمنظومة جديدة نهاية هذا العام.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس النقابة سعدي أبو حماد تعاون الوزير ومتابعته الشخصية لجميع التحديات والمعوقات أمام الصادرات، مشيرا إلى جهد كوادر الوزارة في خلق شراكة حقيقة ومثمرة.