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الخرابشة: 5ر1 مليون طن احتياطي خامات النحاس في أبو خشيبة

منذ 3 دقائق
الخرابشة: 5ر1 مليون طن احتياطي خامات النحاس في أبو خشيبة

وطنا اليوم:قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الثلاثاء ان نتائج اعمال استشكاف النحاس التي أجرتها شركة (سولفست) في منطقة أبو خشيبة تشير الى احتمالية الوصول الى احتياطي جيولوجي استدلالي بكميات تتراوح ما بين 600 الف طن الى 5ر1 مليون طن “وتتوقع الشركة ان ترتفع هذه الكميات الى نحو ثلاثة اضعاف خلال الاعمال التعدينية”.
وأوضح في تصريح صحفي ان البيانات التي تسلمتها الوزارة من الشركة تؤكد وجود احتياطات مبشرة من خام النحاس ونسب تراكيز جيدة.
وفيما يتعلق باعمال الاستكشاف عن النحاس في منطقة فيفا قال الوزير الخرابشة ان الدراسات التي أعدتها الشركة أظهرت تشابها في أنواع الصخور وخامات النحاس مع منطقة خربة النحاس ووادي خالد في منطقة ضانا وهو ما أكدته نتائج العينات.
وفيما يتعلق بمشروع استكشاف الذهب الذي تنفذه (سولفست) في منطقة ابوخشيبة قال الوزير الخرابشة ان الشركة وبعد اجراء دراسات الاستشعار عن بعد ومراجعة الدراسات السابقة حددت أماكن تمعدن الذهب بمنطقة طولها 5ر1 كليومتر وبعرض 12 مترا بنسب تراكيز تتراوح ما بين 1ر0 غرام للطن الى 30 غرام للطن الواحد متوقعة ان تصل الى احتياطي تجاري مجد اقتصاديا من خلال تكثيف الدراسات والتوسع في منطقة التعدين.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد وقعت مع شركة (سولفست) في شهر نيسان الماضي مذكرة تفاهم لاستكشاف والتنقيب عن خامات النحاس المعادن المصاحبة في مناطق وادي ابوخشيبة وغور فيفا جنوب المملكة.
وتبلغ مساحة مشروع استكشاف النحاس في منطقة ابوخشيبة حوالي 20 كيلومترا مربعا فيما تبلع مساحة منطقة غور فيفا حوالي 28 كيلومترا مربعا.
كما وقعت الوزارة مع الشركة مذكرة تفاهم أخرى مطلع شهر حزيران الحالي لاستكشاف الذهب في منطقة أبو خشيبة.
وفي حال ثبتت جدوى المشروع، ستقوم الشركة بنهاية مذكرتي التفاهم بتسليم دراسة جدوى إقتصادية أولية لمشروعي إستغلال معدني النحاس والذهب في المناطق الممنوحة لها، وستوضح هذه الدراسة خطة الشركة في مرحلة تطوير المشروع خلال الفترات اللاحقة وفي حال قرار الشركة بالاستمرار في المراحل اللاحقة ستدخل الحكومة مع الشركة باتفاقية شراكة يجب إقرارها بقانون خاص


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