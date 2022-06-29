بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

إزالة 15 اعتداء على خطوط مياه في مناطق البلقاء وجنوبي عمّان

منذ 13 ثانية
إزالة 15 اعتداء على خطوط مياه في مناطق البلقاء وجنوبي عمّان

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية انها نفذت حملة أمنية بالتنسيق مع شركة مياه الاردن – مياهنا و ادارة مياه البلقاء وحوض مائي الجيزة ومديرية الامن العام وقوات الدرك والبادية الملكية والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة بالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة – سلطة المياه حملة لازالة الاعتداءات على خطوط مياه رئيسية في مناطق السليحي وام الدنانير في محافظة البلقاء ومناطق جنوب عمان ( سالية والرامة ) تستخدم لري مزارع وتزويد شاليهات سياحية و تعبئة برك سباحة وصهاريج مخالفة وبيعها.
وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري انه ضمن الجهود المتواصلة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة قامت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياهنا وباسناد من مديرية الامن العام وقوات الدرك والبادية الملكية والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة بالتعاون مع حوض مائي الجيزة والمنسق الامني بازالة 13 اعتداء في مناطق سالية والرامة جنوب عمان 11 اعتداء سحب خطوط مياه من خطوط ناقلة للمياه لتعبئة برك سباحة وتزويد مزارع وتعبئة صهاريج مخالفة ، وبئرين مخالفين حيث تم ازالة الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة . وفي محافظة البلقاء تم ضبط اعتداءين على خطوط رئيسية لتزويد مزارع كبيرة في مناطق السليحي وام الدنانير وسحب خطوط لمسافات طويلة حيث تم ازالة الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة . واهابت الوزارة /سلطة المياه بالجميع اهمية الابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات التي تؤثر على التزويد المائي وتخلق ارباكات كبيرة في التزويد للمناطق مشيدة بتعاون المواطنين الدائم وكافة الجهات لانجاح جهودها


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

12:19

النقل: استراتيجية لتقليل استخدام السيارات الخصوصية في المملكة

12:14

وزير الصحة يكرّم كابيتال بنك لمشاركته السنوية في مبادرات التبرع بالدم‎‎

12:13

الخصاونه يلتقي سفراء دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدين لدى المملكه

12:11

مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تشارك السفارة الكندية احتفالها السنوي لليوم الوطني

12:06

سيدة تستغيث بالأردنيين للبحث عن ابنتها المختفية

11:59

سلطة روسية على قائمة طعام قمة الناتو تثير الدهشة

11:43

الأردن ما بعد حادث العقبة : تحقيقات وتداعيات وإقالات في الطريق

11:30

وزير التخطيط: الحكومة قطعت شوطا هاما بتنفيذها نصف إصلاحات “مؤتمر لندن”

11:27

وزير الطاقة: الحكومة تخسر في سعر الديزل الحالي

11:23

57 إصابة ما زالت تتلقى العلاج في مستشفيات العقبة

11:01

الصفدي يحسم الجدل حول تشكيل تحالف عسكري عربي مع إسرائيل

10:32

المدن الصناعية الاردنية تطلق خدمة الدفع الإلكتروني لمستثمريها

10:28

رئيس جامعة فيلادلفيا يستقبل وفد من مدرسة أنجال المصطبة الأهلية‎‎

10:08

سطو مسلح على أحد محال الصرافة في عمان

10:04

الصفدي يشارك باجتماع وزراء خارجية الناتو

10:00

للأردنيين .. مبادرة لمن يرغب بالزراعة

09:53

القيسي يطلع على واقع الخدمات في منطقتي ماركا والنصر

09:50

العجلوني يوضح مقصده بـ مشكلة بسيطة : لم اقصد الاساءة

09:43

وزير الطاقة: الرؤية المستقبلية تقوم على تحرير أسعار الطاقة

09:40

3 وفيات بحوادث تصادم مركبات خلال 24 ساعة في الأردن

09:35

منع تعيين الصيادلة غير الأردنيين

09:31

وفيات الأربعاء 29-6-2022

09:25

البنك الدولي: 418 مليون دينار صُرفت لدعم المتضررين من كورونا في الأردن

09:19

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

09:15

نقيب تجار الألبسة: تراجع كبير في مستوى المبيعات

09:04

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أمريكا

09:00

حداد يكشف عن ” قضايا فساد غذائي ” وتجاوزات كبيرة في وزارة الصحة

08:45

مَن هم ذوو الخبرة؟

08:07

الخرابشة: الحكومة تخسر في سعر الديزل الحالي

07:38

هجوم خطير يستهدف مليارات من مستخدمي هواتف أندرويد

06:27

الأردن ينفي وجود نية لبناء تحالف عسكري عربي يضمّ إسرائيل

01:27

العجلوني يصدر بياناً يتعلق بالتصريحات التي صدرت أثناء اجتماع لجنة التربية النيابية

01:16

عيد ميلاد أكبر أنجال جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله

00:18

شقيق الطالبة “إيمان”يكشف تفاصيل جديده

23:11

الكايد: المدينة الصناعية في الطفيلة تستحق المساندة

22:56

أُردني يقتل والده لرفضه العمل في مزرعتهم

22:38

يقال انهم ماتوا بغاز الكلورين….

22:15

اتحاد الكتاب والادباء الأردنيين يكرم المشاركات في مسابقة أدبية

21:53

تخبطات بالحسين والروماني يغادر و الحديد وابو زمع يرفضان

21:49

” التعايش الديني ” يعبر عن حزنة لوفاة ثلاثة عشر شخصا في العقبة

21:29

رئيس جامعة البلقاء التطبيقية: مشكلة قتل ايمان بسيطة… “الناس كبرتها”.. وتحدث كل يوم بامريكيا

20:50

النادي الفيصلي يفسخ عقد “مابوكو” بالتراضي

20:38

كتائب القسام تنشر صورا لجندي إسرائيلي أسير لديها تدهورت صحته

20:34

ماذا قالت إيران للاردن بعد حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة..؟

20:27

الرواشدة : لا يمكن إصلاح الإدارة العامة بدون إصلاح “الرؤوس” الإدارية

20:26

وزير النقل يبحث آلية دعم أصحاب مكاتب التاكسي

20:21

الملك يتلقى اتصالا من السيسي للتعزية بشهداء الواجب بالعقبة

19:55

إحالة أوراق قاتل الطالبة المصرية “نيرة” للمفتي

وفيات

وفيات الأربعاء 29-6-2022وفيات الثلاثاء 28-6-2022وفيات الاثنين 27-6-2022الموت يغيب إمام مسجد القبلتين في المدينة المنورةوفيات الأحد 26-6-2022