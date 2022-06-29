إزالة 15 اعتداء على خطوط مياه في مناطق البلقاء وجنوبي عمّان

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية انها نفذت حملة أمنية بالتنسيق مع شركة مياه الاردن – مياهنا و ادارة مياه البلقاء وحوض مائي الجيزة ومديرية الامن العام وقوات الدرك والبادية الملكية والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة بالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة – سلطة المياه حملة لازالة الاعتداءات على خطوط مياه رئيسية في مناطق السليحي وام الدنانير في محافظة البلقاء ومناطق جنوب عمان ( سالية والرامة ) تستخدم لري مزارع وتزويد شاليهات سياحية و تعبئة برك سباحة وصهاريج مخالفة وبيعها.

وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري انه ضمن الجهود المتواصلة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة قامت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياهنا وباسناد من مديرية الامن العام وقوات الدرك والبادية الملكية والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة بالتعاون مع حوض مائي الجيزة والمنسق الامني بازالة 13 اعتداء في مناطق سالية والرامة جنوب عمان 11 اعتداء سحب خطوط مياه من خطوط ناقلة للمياه لتعبئة برك سباحة وتزويد مزارع وتعبئة صهاريج مخالفة ، وبئرين مخالفين حيث تم ازالة الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة . وفي محافظة البلقاء تم ضبط اعتداءين على خطوط رئيسية لتزويد مزارع كبيرة في مناطق السليحي وام الدنانير وسحب خطوط لمسافات طويلة حيث تم ازالة الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة . واهابت الوزارة /سلطة المياه بالجميع اهمية الابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات التي تؤثر على التزويد المائي وتخلق ارباكات كبيرة في التزويد للمناطق مشيدة بتعاون المواطنين الدائم وكافة الجهات لانجاح جهودها