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سيدة تستغيث بالأردنيين للبحث عن ابنتها المختفية

منذ 49 ثانية
سيدة تستغيث بالأردنيين للبحث عن ابنتها المختفية

وطنا اليوم:كشفت والدة الفتاة الاردنية اية عن فقدان ابنتها في منطقة ام نوارة شرقي العاصمة عمان منذ قرابة الـ 4 ايام .
وقالت والدة المفقودة ان ابنتها كانت في زيارة لمنزل عمها في المنطقة وبعدها اختفت .
واضافت أن اخر ظهور لها قبل يومين في منطقة الياسمين بحسب ما رصدته الكاميرات هناك للفتاة .
واشارت الى انها تقدمت في بلاغ رسمي للجهات المختصة
رقم هاتف والدة الفتاة للمساعدة ( ٠٧٩١١٣٨٦٥٤ )


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