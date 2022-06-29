سيدة تستغيث بالأردنيين للبحث عن ابنتها المختفية

وطنا اليوم:كشفت والدة الفتاة الاردنية اية عن فقدان ابنتها في منطقة ام نوارة شرقي العاصمة عمان منذ قرابة الـ 4 ايام .

وقالت والدة المفقودة ان ابنتها كانت في زيارة لمنزل عمها في المنطقة وبعدها اختفت .

واضافت أن اخر ظهور لها قبل يومين في منطقة الياسمين بحسب ما رصدته الكاميرات هناك للفتاة .

واشارت الى انها تقدمت في بلاغ رسمي للجهات المختصة

رقم هاتف والدة الفتاة للمساعدة ( ٠٧٩١١٣٨٦٥٤ )