بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

وزير الطاقة: الحكومة تخسر في سعر الديزل الحالي

منذ 3 دقائق
وزير الطاقة: الحكومة تخسر في سعر الديزل الحالي

وطنا اليوم:أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن الرؤية المستقبلية تقوم على تحرير أسعار الطاقة، وتشجيع المنافسة بين شركات القطاع الخاص، كما هو الحال في قطاع الاتصالات, والاعتماد على أنفسنا في التنقيب عن النفط.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية استضافتها الجمعية الأردنية للعلوم السياسية أخيرا للحديث عن استراتيجية الطاقة الحكومية: الفرص والقيود.
وأشار الوزير خلال الجلسة التي ترأسها رئيس الجمعية الدكتور خالد شنيكات الى وجود مخططات مستقبلية لحل مشكلة تخزين الطاقة عبر تخزينها ببطاريات السدود وكان مقترحا سد الملك طلال، حيث تستخدم نهاراً طاقة شمسية، وفي المساء طاقة كهرومائية، منوها الى أن استراتيجية الطاقة تسعى الى تحويل الشبكة الكهربائية إلى شبكة ذكية.
وقدر الوزير الخرابشة تكلفة نقل الكهرباء بنصف مليار دينار, ما بين كلف شركات التوزيع وبين الفاقد الذي يحدث على هذه الشبكات سواء كان الفاقد “فني أو إداري” “السرقات” مشيرا الى ان الفاقد الكهربائي يقدر بنسبة 14%.
وقال إن الحكومة تدرس كلف الطاقة على القطاعات الانتاجية، من خلال تقديم أسعار تشجيعية لهذه القطاعات لاستخدام الطاقة في غير فترات الذروة.
وأضاف بدأنا نعتمد على أنفسنا في التنقيب عن النفط رغم التحديات التي تواجه عمليات التنقيب والمتمثلة في عدم استخدام حفارات حديثة، وهو ما تعمل الحكومة على تحقيقه، بالتعاون مع خبراء طاقة وشركات متخصصة.
وعن التنقيب عن النفط في حقل السرحان قال إن الحفر وصل لعمق 1200 متر، مشيرا إلى أن عمليات التنقيب عن النفط فيما سبق كانت عبر شركات خاصة بلا جدوى وتم توقيفها في بداية التسعينات.
وأوضح الخرابشة أن الوزارة وقعت منذ بداية العام خمس مذكرات تفاهم للتنقيب عن الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة.
وقال إن نتائج النحاس جيدة في جزء من محمية ضانا، وهناك نتائج ايجابية للتنقيب عن الذهب في جبل مبارك على الحدود السعودية، ونتائج ايجابية للتنقيب عن الفوسفات في المنطقة الشرقية الذي سيستخدم محليا بالصناعات الغذائية والدوائية ولن يتم تصديره كمواد خام، ولكن من خلال إقامة صناعات غذائية، وتكون الفوسفات مدخلاً لها.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تخسر في سعر الديزل الحالي، وان الأزمة الأوكرانية ساهمت بارتفاع الأسعار.
وأكد أن معادلة تسعير المشتقات النفطية معلنة وواضحة، وتشمل كلف التخزين والنقل، والمحطات تأخذ أيضا كلفتها، وصولاً إلى السعر النهائي.
من جهته بين رئيس الجمعية الدكتور خالد شنيكات أن سياسة التخطيط الاستراتيجي حالياً تقوم على تبني استراتيجية متكاملة لقطاع الطاقة، بما يساعد على تعزيز القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني للدول، وان التحدي هو تحديد كمية الطاقة الحالية والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من الطاقة واختيار الوسائل البديلة.
وقال يجب أن تركز استراتيجية الطاقة على زيادة الاعتماد على الذات، خاصة وأن الاردن استورد ما نسبته 96% من احتياجات الطاقة من الخارج في 2014, وأنه لا بد من تعزيز جذب الاستثمارات في هذا القطاع، وتعزيز فعالية النظام الكهربائي.
وشارك في الجلسة النقاشية أعضاء من الجمعية وخبراء الطاقة والمتابعين للشأن المحلي.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

11:23

57 إصابة ما زالت تتلقى العلاج في مستشفيات العقبة

11:01

الصفدي يحسم الجدل حول تشكيل تحالف عسكري عربي مع إسرائيل

10:32

المدن الصناعية الاردنية تطلق خدمة الدفع الإلكتروني لمستثمريها

10:28

رئيس جامعة فيلادلفيا يستقبل وفد من مدرسة أنجال المصطبة الأهلية‎‎

10:08

سطو مسلح على أحد محال الصرافة في عمان

10:04

الصفدي يشارك باجتماع وزراء خارجية الناتو

10:00

للأردنيين .. مبادرة لمن يرغب بالزراعة

09:53

القيسي يطلع على واقع الخدمات في منطقتي ماركا والنصر

09:50

العجلوني يوضح مقصده بـ مشكلة بسيطة : لم اقصد الاساءة

09:43

وزير الطاقة: الرؤية المستقبلية تقوم على تحرير أسعار الطاقة

09:40

3 وفيات بحوادث تصادم مركبات خلال 24 ساعة في الأردن

09:35

منع تعيين الصيادلة غير الأردنيين

09:31

وفيات الأربعاء 29-6-2022

09:25

البنك الدولي: 418 مليون دينار صُرفت لدعم المتضررين من كورونا في الأردن

09:19

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

09:15

نقيب تجار الألبسة: تراجع كبير في مستوى المبيعات

09:04

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أمريكا

08:45

مَن هم ذوو الخبرة؟

08:07

الخرابشة: الحكومة تخسر في سعر الديزل الحالي

07:38

هجوم خطير يستهدف مليارات من مستخدمي هواتف أندرويد

06:27

الأردن ينفي وجود نية لبناء تحالف عسكري عربي يضمّ إسرائيل

01:27

العجلوني يصدر بياناً يتعلق بالتصريحات التي صدرت أثناء اجتماع لجنة التربية النيابية

01:16

عيد ميلاد أكبر أنجال جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله

00:18

شقيق الطالبة “إيمان”يكشف تفاصيل جديده

23:11

الكايد: المدينة الصناعية في الطفيلة تستحق المساندة

22:56

أُردني يقتل والده لرفضه العمل في مزرعتهم

22:38

يقال انهم ماتوا بغاز الكلورين….

22:15

اتحاد الكتاب والادباء الأردنيين يكرم المشاركات في مسابقة أدبية

21:53

تخبطات بالحسين والروماني يغادر و الحديد وابو زمع يرفضان

21:49

” التعايش الديني ” يعبر عن حزنة لوفاة ثلاثة عشر شخصا في العقبة

21:29

رئيس جامعة البلقاء التطبيقية: مشكلة قتل ايمان بسيطة… “الناس كبرتها”.. وتحدث كل يوم بامريكيا

20:50

النادي الفيصلي يفسخ عقد “مابوكو” بالتراضي

20:38

كتائب القسام تنشر صورا لجندي إسرائيلي أسير لديها تدهورت صحته

20:34

ماذا قالت إيران للاردن بعد حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة..؟

20:27

الرواشدة : لا يمكن إصلاح الإدارة العامة بدون إصلاح “الرؤوس” الإدارية

20:26

وزير النقل يبحث آلية دعم أصحاب مكاتب التاكسي

20:21

الملك يتلقى اتصالا من السيسي للتعزية بشهداء الواجب بالعقبة

19:55

إحالة أوراق قاتل الطالبة المصرية “نيرة” للمفتي

19:51

السجن لـ 3 أشخاص حاولوا بيع 200 ألف حبة مخدرة بالاردن

19:36

قطر تستقطب دفعة جديدة من المعلمين الأردنيين

19:24

عاجل الملك: ضرورة تقديم توضيحات شفافة للرأي العام بحادثة العقبة ومحاسبة المقصرين

19:23

وزير الصحة: بقاء 50 مصابا يتلقون العلاج جراء تسرب الغاز

19:21

عدد جديد من المجلة الأردنية للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

19:17

إرادة ملكية باستثنائية الأمة في العشرين من تموز

19:15

الجيش: استمرار التطهير لسفينة الغاز في العقبة

19:11

القوات المسلحة تنعى وفيات حادثة العقبة

18:43

توقيع اتّفاقية شراكة بين مؤسسة إيليا نقل ومجوهرات امسيح

18:24

إشهار كتاب “نسخة مفسرة من الدستور الأردني” بـ “شومان”

وفيات

وفيات الأربعاء 29-6-2022وفيات الثلاثاء 28-6-2022وفيات الاثنين 27-6-2022الموت يغيب إمام مسجد القبلتين في المدينة المنورةوفيات الأحد 26-6-2022