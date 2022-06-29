57 إصابة ما زالت تتلقى العلاج في مستشفيات العقبة

وطنا اليوم:أعلن مصدر طبي في العقبة، أن مجموع حالات الإصابة الموجودة في مستشفيات العقبة جراء حادثة سقوط صهريج الغاز في ميناء العقبة الذي وقع أول من أمس بلغ حتى الساعة 8 من صباح اليوم الأربعاء، 57 حالة، بينها 8 أجانب.

وأوضح المصدر أن أربع حالات موجودة في أقسام العناية الحثيثة، فيما تتراوح بقية الحالات بين المتوسطة والخفيفة، ويتوقع أن يغادر عدد منها المستشفيات تباعا.

وتتوزع الحالات على مستشفى الأمير هاشم بواقع 27 حالة، والمستشفى الميداني 12 حالة، والمستشفى الإسلامي 18 حالة