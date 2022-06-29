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المدن الصناعية الاردنية تطلق خدمة الدفع الإلكتروني لمستثمريها

منذ 11 دقيقة
المدن الصناعية الاردنية تطلق خدمة الدفع الإلكتروني لمستثمريها

وطنا اليوم:أطلقت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم خدمة الدفع الإلكتروني لمستثمريها في مختلف مواقع المدن الصناعية التابعة لها.
ووفق بيان للشركة فإن الخدمة ستمكن المستثمرين الصناعيين من متابعة الإجراءات المالية التي تتطلبها معاملاتهم لدى شركة المدن الصناعية الاردنية عبر حساباتهم البنكية أو من خلال تطبيق وموقع ( اي فواتيركم) للتسهيل عليهم واختصار الوقت والجهد.
وأضاف البيان أن الخدمة ستتيح للمستثمرين الصناعيين الإستفادة من اتمام الإجراءات المالية لخمسة بنود تتضمن دفع فواتير المياه، دفع رسوم رخص المهن، دفع بدلات البيع، دفع بدلات الإيجار، وأية بدلات تتطلبها معاملاتهم لدى شركة المدن الصناعية.
وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد إن الشركة ومن خلال توفير هذه الخدمة ستسهم بتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد عليهم من خلال الدفع المباشر عبر هذه الخدمة والتي تأتي في سياق اجراءت شركة المدن الصناعية الاردنية للتسهيل على المستثمرين واتاحة استخدام مختلف الوسائل التكنولوجية لمتابعة اعمالهم.
وبين مدير عام شركة المدن الصناعية إن الشركة وفي سياق اجراءاتها نحو التحول الرقمي وبما يتماشى مع التوجهات الحكومية في هذا المجال تسعى دوما لتوظيف مختلف وسائل التكنولوجيا الحديثة في اجراءاتها وبما يواكب مختلف التطورات.
يذكر أن شركة المدن الصناعية الاردنية تدير 10 مدن صناعية عاملة في المملكة موزعة في كل من سحاب والموقر واربد والكرك والعقبة والمفرق والسلط ومادبا والطفيلة وجرش، وتضم قرابة 868 شركة صناعية عاملة في مختلف المجالات الصناعية.


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