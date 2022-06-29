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للأردنيين .. مبادرة لمن يرغب بالزراعة

منذ 12 ثانية
للأردنيين .. مبادرة لمن يرغب بالزراعة

وطنا اليوم:اطلق المواطن حازم ابو السندس، مبادرة “المهم أزرع” للأردنيين، للتشيع على الزراعة ولإتاحة الفرصة أمام العديد من الشباب المتعطلين عن العمل.
وبين ابو السندس في اعلانه عن المبادرة، بانه يمتلك “15” قطعة زراعية بمساحة نصف دونم لكل قطعة ( 500م2، ( 10م ×50م )، بحجم بيت بلاستيكي، سيقوم بتقديمها مجانًا و لمدة سنة كاملة بدون اي التزام مالي، و حراثة الارض ستكون مقدمة منه ايضًا.
وأشار بانه بامكان من يرغب في الزراعة، زراعة أي صنف يريده بمساحة 500م2، حيث يستطيع الشخص زراعة 7 إلى 8 محاصيل منزلية، وسيتم تقديم المساعدة لكل مزارع بالتسويق قدر المستطاع، لافتًا الى ان الارض مستوية، و حمرا ومناسبة للزراعة، و مسيجه من 4 جهات وتوفر بداخلها كهرباء 3 فاز، كما يوجد مياه في عدد من الآبار المجاورة، حيث انه بمقدور كل من ينوي الزراعة شراء تنكات بلاستيك أو “قربة مي زراعية” يبلغ سعرها نحو 60 دينار تستوعب 28 م3، و مد برابيش الري و تسميدها لتكون الزراعة ناجحة باذن الله تعالى.
واضاف ابو السندس الى انه صيحصل كل شخص يريد الحصول على ارض زراعية على عقد إدارة و تشغيل بإسمه لمدة سنة كاملة بإيجار سنوي ( 1 ) دينار فقط لا غير، لانه لا يجوز عقد إدارة و تشغيل بدون تحديد مبلغ، كما سيتم اعطاء دورة تدريبية زراعية مجانية ” غير مدفوعة ” حتى يكون لدى المزارع فكرة عن كيفية الزراعة ومتابعة المحصول.

الموقع : عمان – طريق المطار – ام العمد.
تلفون :
0797504433
حازم ابو السندس


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