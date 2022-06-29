3 وفيات بحوادث تصادم مركبات خلال 24 ساعة في الأردن

وطنا اليوم:توفي شخصين بحادث تصادم وقع بين مركبتي شحن “تريلا” محملة بحجر وناقلة سيارات، على طريق الموقر الازرق يوم أمس، ما أدى الى اغلاق حركة السير بالكامل، حيث تحركت فرق الاسعاف والاختصاص الى مكان الحادث، وتم اخلاء الوفاتين وازلة الاثر المروري.

وأفاد التقرير المروري من غرفة عمليات الدوريات الخارجية الأربعاء، أن حادث تصادم آخر وقع بين مركبتين على طريق الـ100 ما بعد جسر الترخيص باتجاه الزرقاء، ونتج حالة وفاة واصابة متوسطة، حيث تم اسعاف المصابين واخلاء الوفاة باتجاه مستشفى التوتنجي.

كما تعاملت كوادر الدوريات الخارجية مع حادث سقوط حاوية عن سطح مركبة شحن “تريلا” كانت محملة بمواد اولية تزن 33 طن، ما بعد جمرك وادي اليتم باتجاه عمان، ما أدى الى اغلاق حركة السير لفترة من الزمن، حيث تم التعامل مع الحادث وازالة الاثر المروري وفتح الطريق امام حركة المركبات.

واكدت الدوريات الخارجية، أن الرقابة المرورية أسفرت عن ضبط مخالفات خطرة تهدد سلامة مستخدمي الطرق، حيث تم ضبط 17 مخالفة لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء و6 مخالفات للمسير بعكس اتجاه السير، مهيبة بالسائقين بضرورة التقيد بقواعد ونظام السير، وذلك حرصا وحفاظا على سلامتهم