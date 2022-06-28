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أُردني يقتل والده لرفضه العمل في مزرعتهم

منذ دقيقتين
أُردني يقتل والده لرفضه العمل في مزرعتهم

وطنا اليوم  _ لقي أب اردني مصرعه بعد إصابته بعيار ناري “قاتل” أطلقه ابنه من بندقية صيد بمنطقة فينان في وادي عربة جنوبي الاردن.

ويواجه الشاب ( القاتل )  حكما بالاعدام بعد تنفيذ جريمته التي جاءت على إثر خلافات سابقة بينهما، لرفض القاتل العمل في مزرعة والده.

وفي التفاصيل، فإن المتهم وضع البندقية بجانب صخرة وهرب، بعد ارتكابه الجريمة، فيما أبلغ المتهم حارس المزرعة بأن والده، خرج للصيد.

وفي محاولة للتمويه، شارك المتهم ابن عمه في عملية البحث عن والده، عقب تغيبه، وقاده لموقع الجريمة، فيما بدأ يتصنع بالبكاء والصراخ واختلاق حالة من الحزن لإبعاد الشبهات عن نفسه.

وبعد البحث والتحري التي قامت بها الأجهزة الأمنية المختصة، وبعد مواجهة المجرم بالأدلة القاطعة، اعترف بجريمته بقتل والده بسبب خلافات شخصية.

 

 


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