الكايد: المدينة الصناعية في الطفيلة تستحق المساندة

وطنا اليوم – قال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية السيد عبدالفتاح الكايد اليوم الثلاثاء ان المدينة الصناعية في محافظة الطفيلة ستحصل على امتيازات حكومية مشجعة للمستثمر المحلي والأجنبي وقال بأن الحكومة بصدد منح الاستثمارات في المدينة الصناعية التي انشاتها شركة المدن الصناعية الأردنية على اعفاءات وخصومات متعددة لفترات زمنية طويلة بهدف تطوير المحافظة اقتصاديا وخلق فرص عمل جديدة دائمة.
جاء ذلك خلال لقاء للكايد مع مختلف الفعاليات الاقتصادية والشبابية في المحافظة بمبنى مؤسسة اعمار الطفيلة بحضور نائب المحافظ ورئيس الغرفة التجارية ورئيس مجلس اعمار المدينة حيث تم شرح برامج الدعم الفني والمالي المختلفة التي تقدمها المؤسسة حيث أجاب الكايد على استفسارات الحضور مؤكدا ان الإجراءات للحصول على الدعم قد تم تبسيطها بنسبة كبيرة كما أن جميع المشاريع التي سيتم منحها فرص الحصول على الدعم ستتابع من قبل إدارة التنمية المحلية في وزارة الداخلية لضمان استدامتها وحسن التنفيذ على أرض الواقع مبينا بأن المؤسسة تحاول وضمن موازنتها ان توفر دعما للمشاريع في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياسية والخدمية إضافة الى دعم الشباب الذين لديهم افكار متميزة لإقامة مشاريع ذات جدوى لهم والمجتمع المحلي.
وكان الكايد يرافقه فريق عمل من المؤسسة قد زار منتجع وادي الحسا في قرية البربيطة والذي حصل على تمويل قبل عدة اشهر من المؤسسة لتطوير المنتجع حيث اطلع على عدد من الخدمات التي تم تحديثها لزيادة عدد الزوار كما زار مدرسة نجد النموذجية في مدينة الطفيلة والتي حصلت على تمويل لغاية تحديث وتطوير وسائل المعرفة.