اتحاد الكتاب والادباء الأردنيين يكرم المشاركات في مسابقة أدبية
منذ 40 ثانية
وطنا اليوم – نظم اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين بالتعاون مع مديرية التربية و التعليم /لواء وادي السير حفل تكريم للمتسابقات بمبادرة
كيف أكون اديبا لصاحبتها الاديبة الروائية أ. نسرين الحمود ، قام رئيس الاتحاد الشاعر أ. عليان العدوان بتكريم رئيس قسم النشاطات الدكتور جابر المناصير ، وصاحبة المبادرة الحمود، ومدير المدرسة لانا الحوراني والمتسابقات والمشرفات على المبادرة من المعلمات الفاضلات بشهادات تقديرية ، ،كما شاركت مديرة المدرسة والمعلمات بمدونة عن تاريخ الاردن وتراثها العريق ، وحصلت مدرسة عائشة بنت ابي بكر الثانوية المختلطة
#بالمركز__الاول ..
وقد اقامت مديرة المدرسة لانا الحوراني بتقديم دروع الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد أ.عليان العدوان والاديبة أ. نسرين الحمود ، والشاعر عايد ابو فردة ، كما شكرت الاديبة نسرين المديرة والمعلمات والطالبات على جهودهم المبذولة والمشكورة ، وقالت الحمود ، ارجو ان يتميزن بكتاباتهن
والمطالعة والمتابعة .
ليصبحن ادبيات كاتبات مبدعات بالمستقبل ،،،
المشاركات بمسابقة “كيف اكون اديبا “
مشاركة …المدونة
مديرة المدرسة
لانا محمد موسى الحوراني /
المعلمات :
ليلى نجيب قاسم المومني
وسام رسمي محمد إدريس
نجلاء حسين احمد السعدوني
اسماء طالبات المتسابقات
( بالمركز الاول )
مشاركة
معلمة سناء عيسى الدروبي
( خاطرة ) المركز الاول .
١. مسا حمزة خالد البني (قصة ومقالة)
٢.هيا هشام عبد الحميد دريدي (قصة)
٣. سيرينا ماجد أحمد البدور (خاطره ومقالة)
٤. شهد محمد أحمد الأطرش (قصة)
٥. ريناد أسامة إبراهيم غزالة ( خاطرة)
٦. جنان زياد عبدالله عفالكي (خاطرة)
٧. دانا زيد أحمد السعايدة ( خاطرة)
٨. تسبيح ذيب محمد الجبالي ( خاطرة)
٩. روان محمد ديب حسون ( خاطرة ومقالة)
١٠. زين عاطف أحمد الخرابشة (خاطرة)
١١. مي أحمد برهان الصباغ (خاطرة)
١٢. بتول عماد درويش الحلبي (خاطرة)
١٣. لانا محمود جهاد فضة (خاطرة)
١٤. سناء محمود عبد الحميد الشرايعة (قصة)
١٥. عنود أمجد خالد البسط (خاطرة)
١٦. ساره داوود محمد صبره (خاطرة)
١٧. يارا فؤاد أحمد جاد (قصة وخاطرة)
المشرفات
غادة إبراهيم حسن خاتم
سناء عيسى هلال الدروبي
مدرسة مرج الحمام الثانوية/ ٢٠٢٢/٦/٢٦