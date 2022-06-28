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السجن لـ 3 أشخاص حاولوا بيع 200 ألف حبة مخدرة بالاردن

منذ 12 ثانية
السجن لـ 3 أشخاص حاولوا بيع 200 ألف حبة مخدرة بالاردن

وطنا اليوم:أصدرت محكمة أمن الدولة، الاثنين، حكما بالأشغال المؤقتة على 3 متهمين، حاولوا بيع 200 ألف حبة من الكبتاغون المخدرة داخل الأردن.
وقضت المحكمة، في جلسة علنية ترأسها المقدم القاضي العسكري عامر الهلسة والقاضيين المقدم أيمن العموش والرائد ثامر القطيفان، حكما على متهمين اثنين بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 12 سنة والغرامة 10 آلاف دينار أردني، فيما حكمت على المتهم الثالث بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة والغرامة 20 ألف دينار.
وفي تفاصيل القضية، فإن المتهمين تربطهم جميعاً علاقة صداقة وثيقة منذ فترة طويلة وفي بداية شهر حزيران/يونيو من عام 2020، ترصد لدى المتهمين الأول والثالث كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة لغايات بيعها والاتجار بها، وأنهما يقومان بالبحث عن مشتر لها، ولوجود علاقة صداقة وثيقة بين المتهمين الأول والثالث من جهة والمتهم الثاني من جهة أخرى فقد قام المتهمان الأول والثالث بعرض موضوع مساعدتهما في بيع المواد المخدرة على المتهم الثاني والاستعانة به في إتمام تلك العملية؛ الأمر الذي لاقى موافقة واستحسان المتهم الثاني.
وفي 2 حزيران/يونيو 2020، ولورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بهذا الخصوص؛ فقد تم تكليف أحد عناصر إدارة المخدرات للقيام بدور المشتري، والتقى بالمتهم الأول الذي كان يستقل مركبة نوع مازدا في منطقة الجاردنز/عمان، وقام المتهم الأول بتسليم عنصر الإدارة 17 حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة كعينة للمواد المخدرة المراد بيعها وغادر الموقع.
وفي 3 حزيران/يونيو 2020، وعلى إثر قيام المتهم الأول بتسليم عنصر إدارة مكافحة المخدرات 17 حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة، التقى المتهم الأول وبرفقته المتهم الثاني في مدينة المفرق، وجرى الاتفاق بين المتهم الأول وعنصر إدارة مكافحة المخدرات وبحضور المتهم الثاني على بيعه ألف شد من حبوب الكبتاغون المخدرة مقابل 75 ألف دولار أميركي وعليه، فقد توجه المتهمان الأول والثاني بواسطة المركبة المذكورة أعلاه (مازدا) يقودها المتهم الثاني وبوصولهما إلى المكان المتفق عليه، فقد التقوا بعنصر الإدارة وجلسوا سويا، وبعد تفقد الكمية من قبل عنصر الإدارة جرى إلقاء القبض على المتهمين وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة


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