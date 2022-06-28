التعليم النيابية تبحث موضوع الأمن الجامعي في الجامعات

وطنا اليوم:ناقشت لجنة التعليم والشباب النيابية، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور طالب الصرايرة، موضوع الأمن الجامعي في الجامعات الحكومية والخاصة.

وقال الصرايرة، إن اللجنة سترفع توصياتها بهذا الشأن إلى وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، للمطالبة بإعادة النظر في المناهج الدراسية بالمدارس والجامعات، فضلًا عن مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لنشر التوعية وتعزيز القيم الأخلاقية والدينية.

وأضاف، بحضور عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وممثليها، أن “التعليم النيابية” أوصت بإعادة النظر بمادة العلوم العسكرية والتربية الوطنية، ووضع بوابات إلكترونية، وتفعيل دور مجالس الطلبة في الجامعات.

من جهتهم، طالب رؤساء الجامعات وممثلوها بإعادة النظر بالمناهج الدراسية في الجامعات، ما شأنه تعزيز القيم الأخلاقية والدينية للطلبة، مؤكدين في الوقت ذاته، أن مستوى المنظومة الأمنية في الجامعات جيد.

وقالوا إنهم سيضعون بوابات إلكترونية لتعزيز الرقابة، وتأهيل رجال الأمن الجامعي للقيام بواجبهم على أكمل وجه