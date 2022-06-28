إصابتان في مشاجرة مسلحة في المفرق

وطنا اليوم:أصيب ثلاثة أشخاص اليوم الثلاثاء إثر مشاجرة جماعية في قضاء الخالدية التابع لمحافظة المفرق.

وبحسب مصدر أمني وقعت ظهر اليوم مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في منطقة الخالدية في محافظة المفرق، نتج عنها لحد الآن إصابة ثلاثة أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى المفرق الحكومي وحالتهم العامة حسنة.

وأشار إلى أنه تم ضبط الأشخاص والأسلحة من نوع ” كلاشن ومسدس”، ولا يزال التحقيق جاريا في ملابسات المشاجرة.