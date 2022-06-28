لضمان عدم رفع اجرتها .. كوبونات بنزين لمشغلي قطاع النقل العام

وطنا اليوم:كشفت نقابة أصحاب السيارات العمومي والتكاسي عن اتفقاها مع الحكومة على صرف كابونات بنزين لمشغلي القطاع.

وقال نائب نقيب أصحاب السيارات العمومي والتكاسي محمد شحادة الحديد إن النقابة اتفقت مع وزارة النقل على هذا الدعم لضمان عدم رفع اجرتها مستقبلاً.

واوضح الحديد في تصريح أن هذا الدعم يأتي بعد ارتفاع كلف التشغيل على المشغلين للتكسي الاصفر والنقل العمومي بشكل عام ، مبينا ان الاجرة لن ترتفع على المواطنيين مرعاه للظروف المعيشية الصعبة لهم