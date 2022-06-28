تجارة الاردن تعزي بضحايا حادث تسرب الغاز في العقبة

وطنا اليوم ـ أعربت غرفة تجارة الأردن نيابة عن أعضاء مجلس إدارتها عن تعازيهم الحارة بضحايا الحادث الأليم جراء تسرب غاز الكلورين في ميناء العقبة.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي في بيان اليوم الثلاثاء “إن القطاع التجاري بمختلف أطيافه المتمثل برؤساء الغرف التجارية ومجالس إداراتهم ومنتسبيهم وممثلي القطاعات التجارية ومنتسبيها بعموم المملكة، يقدم تعازيه الحارة إلى الوطن بأكمله، والعقبة خاصة وأقارب وذوي شهداء وضحايا الحادثة، وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان”.

وعبر الكباريتي الذي يترأس كذلك غرفة تجارة العقبة، عن خالص تمنيات القطاع التجاري والخدمي بأن يمن الله بالشفاء العاجل على المصابين.

وقدم الشكر والتقدير لمختلف أجهزة الوطن الأمنية والطبية العاملة في مدينة العقبة، والمستشفيات العسكرية والمستشفى الميداني والمستشفيات الخاصة بكوادرها الطبية على سرعة استجابتهم، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مؤكدا ضرورة اتخاذ جميع إجراءات السلامة العامة.

وأشار الكباريتي إلى أهمية ميناء العقبة الذي يعد شريانا تجاريا وحيويا مهما لاستيراد وتصدير البضائع والسلع للمملكة.