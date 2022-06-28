المياه : ضبط اعتداءات خط ناقل الزارة – ماعين

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه – انها وضمن جهودها المستمرة في حملة احكام السيطرة نفذت حملة أمنية بالتنسيق مع شركة مياه الاردن – مياهنا ووحدة الرقابة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك بالتنسيق مع المنسق الامني أسفرت عن ضبط اعتداءات على خط ناقل الزارة – ماعين قطر 1000 ملم المزود لمياه الشرب للعاصمة عمان، واستخدامها لري مزارع وتعبئة صهاريج . وقد تم تصويب الوضع واعادة الاوضاع كما كانت واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة ، وتناشد الوزارة/سلطة المياه الجميع التعاون معها ومع كوادرها بالابلاغ عن جميع الاعتداءات عبر مركز الشكاوي الموحد 117116
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