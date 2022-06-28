توقيف المعتدي على طبيب النسائية والتوليد في إربد أسبوعا

وطنا اليوم:أوقف مدعي عام اربد شخصا أسبوعا في مركز إصلاح وتأهيل اربد، لاعتدائه على طبيب نسائية وتوليد في مستشفى الأميرة بديعة أمس الأول.

واسند المدعي العام للشخص المعتدي، جرم الاعتداء على طبيب أثناء عمله الرسمي وفقا لأحكام المادة 187 من قانون العقوبات.

يشار ألى أنه تم الاعتداء على الطبيب أمام غرفة الولادة حينما طلب من شخصين الابتعاد عن باب الغرفة نظرا لخصوصية العمل، إلا أن أحدهما قام بضربة والاعتداء عليه حينه، وأسعف الطبيب إلى المستشفى، حيث وصفت حالته بالمتوسطة، ولا يزال قيد العلاج من الجروح والرضوض التي تعرض لها