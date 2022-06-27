حادثة العقبة.. الوفيات أردنيون وأجانب من طاقم الباخرة

وطنا اليوم:أكد مدير عام مؤسسة الموانىء خالد المعايطة أن الوفيات العشرة الذين قضوا بسبب تسرب غاز الكلور من الصهريج أثناء عملية وضعه على الباخرة هم أردنيون وأجانب من طاقم الباخرة.

وأشار في تصريحات أن طواقم الدفاع المدني وغيرها من الجهات التي تعاملت مع الحادث تمكنت من السيطرة على الغاز والحد من أنتشاره.

وكان الناطق الاعلامي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أحمد النعيمات أكد انه تم ارسال طائرات بالتنسيق مع القوات المسلحة لغايات الإخلاء الجوي بعد قضى 11 وفيات إضافة إلى قرابة 300 إصابة.

وقالت مصادر مطلعة عن سبب الحادث أن سقوط صهريج المحمل بمادة الكلور شديدة السمية تم أثناء وضعه على متن باخرة، وتسرب الغاز منه، مشيرا إلى ان لون الغاز بالأضفر.

وبينت المصادر أن مادة الكلور التي كانت داخل الصهريج كانت معدة للتصدير كونها انتاج أحد المصانع المخصصة بتصنيع الكلور.

وأظهر فيديو لعملية انفلات للصهريج المحمل بمادة الكلور اثناء محاولة رافعة”ونش” الميناء بحمله وتثبيته على متن الباخرة .