السفارة الأميركية تعلق على حادثة العقبة

وطنا اليوم:أصدرت السفير الأميركي في الأردن هنري ووستر بيانا حول حادثة العقبة قائلا :” نحن على استعداد لدعم حكومة الأردن في استجابتها لهذه المأساة إنني أحث جميع مواطني الولايات المتحدة في العقبة على اتباع جميع إرشادات الصحة العامة “.