وطنا اليوم:أصدرت السفير الأميركي في الأردن هنري ووستر بيانا حول حادثة العقبة قائلا :” نحن على استعداد لدعم حكومة الأردن في استجابتها لهذه المأساة إنني أحث جميع مواطني الولايات المتحدة في العقبة على اتباع جميع إرشادات الصحة العامة “.
السفارة الأميركية تعلق على حادثة العقبة
منذ 32 ثانية
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