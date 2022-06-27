11 وفاة و251 إصابة إثر تسرب الغاز في العقبة

وطنا اليوم:قال وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول إن وفيات تسرب الغاز في العقبة ارتفعت إلى 11 وفاة.

وأكد الشبول، في تصريح مساء الإثنين، أن حصيلة أعداد الإصابات بازدياد، مشيرا إلى أن الأرقام تتغير كل دقيقة والمستشفيات الأربعة تستقبل الحالات في العقبة.

وفي بيان لاحق، أعلن الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 251 إصابة.

وقال إن المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة