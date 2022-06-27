صحة العقبة تعلن وصول المستشفيات إلى طاقتها الاستيعابية القصوى

وطنا اليوم:اعلن مدير صحة العقبة الدكتور جمال عبيدات امتلاء مستشفيات المدينة بعد وصولها إلى الطاقة الاستيعابية القصوى وفتح المستشفى الميداني.

وقال عبيدات، إنه يتم تحويل حالات الاختناق بالغاز إلى المراكز الصحية، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للمصابين ما بين المتوسطة والحرجة.

ولفت إلى ان عدد الوفيات بلغ 10 حالات وفاة جراء تسرب الغاز، داعيا سكان العقبة إلى الالتزام في البيوت واغلاق النوافذ.

وشدد على أن الخطر ما زال موجود، متمنيا عدم انتقال المادة السامة إلى المناطق السكنية في العقبة