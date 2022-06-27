وطنا اليوم:أعلنت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام عن قطع حركة السير أمام المركبات المتجهة إلى مدينة العقبة ومنعها من المسير نهائياً.

وفي بيان صدر مساء الاثنين، سيتم قطع حركة السير إلى العقبة إلى حين الانتهاء من التعامل مع حادثة تسريب الغاز من إحدى الصهاريج في ميناء العقبة حفاظا على سلامة الأخوة المواطنين.

وأضافت الإدارة “يرجى من جميع مستخدمي الطرق الخارجية؛ طريق الجمرك ما قبل مدينة العقبة، وطريق وادي عربه باتجاه العقبة، والطريق الخلفي / الكيلو 7، وسائقي مركبات الشحن الالتزام بالتعليمات والتعاون مع رجل الأمن المتواجد في الموقع”