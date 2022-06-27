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مهيدات: تعيين 149 موظفا بدل مجاز في الغذاء والدواء

منذ 4 دقائق
مهيدات: تعيين 149 موظفا بدل مجاز في الغذاء والدواء

وطنا اليوم:كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، عن وجود 149 موظفا مجازا في المؤسسة.
وقال خلال اجتماع اللجنة الإدارية النيابية اليوم الاثنين، إن التعيينات الأخيرة في المؤسسة تمت عبر أطرها القانونية عبر ديوان الخدمة المدينة ودائرة الموازنة العامة ووزارة المالية وأخيرا عبر لجنة مختصة في المؤسسة، مشيرا إلى أنه تم تعيين بدل مجازين.
وأوضح أنه تم تعيين موظفين في مكاتب المؤسسة، البالغ عددها 16 مكتبا في مختلف محافظات المملكة، عبر نظام شراء الخدمات لمدة ستة شهور فقط تنتهي مدة عملهم الشهر المقبل، لافتا إلى أن المؤسسة تعاني من نقص حاد في موظفيها.
وقررت اللجنة الإدارية النيابية، تحويل ملف التعيينات الإدارية الأخيرة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فضلًا عن التحقق من مدراء المناطق الحرة بإتلاف جميع المواد الفاسدة في هذه المناطق.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، بحضور وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور فراس الهواري، ومدير عام المؤسسة نزار مهيدات، تم فيه بحث ملف التشكيلات الإدارية الأخيرة.
وقال الطراونة إنه ورد للجنة العديد من الشكاوى حول مخالفات أثناء إجراء التشكيلات الإدارية في المؤسسة، فضلا عن تعيين عدد من الموظفين على بند شراء الخدمات، ما يشكل مخالفة لنظام الخدمة المدنية.
من جهتهم، تساءل النواب: عبدالله عواد وأحمد القطاونة وتيسير كريشان ومحمد الشطناوي وفراس القضاة وهايل عياش وناجح العدوان ويزن شديفات ومحمد المرايات ومحمد الهلالات وغازي الذنبيات ومحمود الفرجات وحابس الشبيب، عن أسس وآلية تعيين الموظفين في المؤسسة، فضلا عن “المخالفات التي وقعت أثناء إجراء التشكيلات الأخيرة في المؤسسة”.
وأشاروا في الوقت نفسه إلى أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة في المحافظة على صحة وسلامة الغذاء والدواء للأردنيين.
فيما تساءل الطراونة عن صحة تعيين عدد من أقرباء مدير عام المؤسسة فيها، فضلًا عن معلومات وردت للجنة حول تلف جهاز السيرفر فيها، ما يؤدي إلى حذف جميع المعلومات المتعلقة بالغذاء في المملكة.


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